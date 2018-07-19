Дмитрий Безотосный
№22
Вратарь
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Команда
Габала
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 нояб. 1983 (37) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:30
Прогрес
0 : 1
Габала
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Прогрес
0
Габала
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд