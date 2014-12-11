Артур Денчук
№75
Вратарь
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Команда
Металлист
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 апр. 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
был в запасе