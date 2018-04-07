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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Неманья Тубич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
8 апр. 1984 (37) лет
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
39'
39'
39'
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур