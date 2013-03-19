Александр Куканос
№77
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
был в запасе
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Химки
1
был в запасе