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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Александр Куканос
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 мая 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
был в запасе
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Химки
1
был в запасе