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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джуниор Станислас
№19
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 нояб. 1989 (31) год
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2015/2016
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
88'
88'
88'
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
20:30
88'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала