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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Младен Бартулович
№21
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 окт. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
Ворскла
2 : 3
Локомотива
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ворскла
2
Локомотива
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Локомотива
0 : 0
Ворскла
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Локомотива
0
Ворскла
0
был в запасе