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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Малый
№25
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
5 июня 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
44'
44'
44'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
44'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур