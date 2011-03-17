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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гильерме (Гильерме Мильомем)
№17
Нападающий
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Команда
Атлетико Минейро
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 окт. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Динамо
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
1
Динамо
0
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
Динамо
2 : 0
Манчестер Сити
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
2
Манчестер Сити
0
был в запасе