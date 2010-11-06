Константин Дудченко
№30
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 июля 1986 (34) года
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
26', 71'
26', 71'
26', 71'
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
26', 71'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
72', 86'
72', 86'
72', 86'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
72', 86'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:00
Волга
2 : 0
Химки
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 17:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Химки
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 1' - 72' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
минуты: 1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 1' - 55' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
90'
90'
90'
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
76'
76'
76'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
76'
минуты: 1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
47'
47'
47'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур