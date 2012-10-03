Диого (Диого Луис Санто)
№87
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
3
Олимпиакос
1
был в запасе
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
Олимпиакос
1 : 2
Шальке-04
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Шальке-04
2
был в запасе