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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Евгений Хачериди
№34
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июля 1987 (33) года
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
7'
7'
7'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Фехервар
1 : 0
ПАОК
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фехервар
1
ПАОК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
Фехервар
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Фехервар
2
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур