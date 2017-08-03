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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Богданов
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
21 янв. 1990 (31) год
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:00
ПАОК
2 : 0
Олимпик
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПАОК
2
Олимпик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
Олимпик
1 : 1
ПАОК
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпик
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд