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Олимпиада
Андреа Д'Амико
№18
Полузащитник
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Команда
Портогруаро
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 мая 1989 (31) год
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Катания
3 : 1
Наполи
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
3
Наполи
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
4
Катания
3
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Фиорентина
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
0
Фиорентина
2
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0
Милан
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
Катания
1 : 0
Лацио
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Лацио
0
был в запасе