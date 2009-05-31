Альберто Коссентино
№88
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 сент. 1988 (32) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Сампдория
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Сампдория
2
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
был в запасе