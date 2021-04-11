Николай Марков
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Енисей
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
20 апр. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
86'
86'
86'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
81'
81'
81'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 48' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 48' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
19'
19'
19'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
19'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур