Сергей Фролов
№2
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1989 (32) года
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
Носта
1 : 1
Витязь
89'
89'
89'
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
89'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
Носта
0 : 1
Балтика
43'
43'
43'
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
05.06.2009 05 июня 2009 пт 16:00
Носта
2 : 0
Луч
90'
90'
90'
90'
90'
90'
05.06.2009 05 июня 2009 пт 16:00
90'
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2
Луч
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009 25 мая 2009 пн 15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009 22 мая 2009 пт 16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур