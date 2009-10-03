Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Китай
Норвегия
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Фролов
№2
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1989 (32) года
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
89'
89'
89'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
89'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
43'
43'
43'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
Носта
2 : 0
Луч
90'
90'
90'
90'
90'
90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
90'
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2
Луч
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур