Сергей Тюпиков
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1988 (32) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур