Андрей Семенов
№15
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1989 (32) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
65'
65'
65'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Ростов
0 : 1
Ахмат
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала