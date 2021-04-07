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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Андрей Семенов
№15
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1989 (32) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
товарищеские матчи. сборные
россия. кубок групповой этап
отбор че-2020
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
65'
65'
65'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Ростов
0 : 1
Ахмат
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала