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Олимпиада
Валерий Цховребов
№3
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1989 (31) год
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
49'
49'
49'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
53'
53'
53'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
60'
60'
60'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
87'
87'
87'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
57'
57'
57'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 48' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 48' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур