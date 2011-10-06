Захар Дубенский
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 окт. 1978 (42) года
Рост
180
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
был в запасе
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
56'
56'
56'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур