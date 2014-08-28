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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дениз Йилмаз
№88
Нападающий
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Команда
Бурсаспор
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
26 февр. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
20:00
Ростов
0 : 0
Трабзонспор
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Ростов
0
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
21:00
Трабзонспор
2 : 0
Ростов
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
2
Ростов
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд