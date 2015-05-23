Кай Хердлинг
№38
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 июня 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Герта
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
2
Герта
1
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Гамбург
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3
Гамбург
0
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Штутгарт
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2
Штутгарт
1
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Вольфсбург
3 : 0
Хоффенхайм
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3
Хоффенхайм
0
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:30
Герта
0 : 5
Хоффенхайм
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0
Хоффенхайм
5
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:30
Хоффенхайм
4 : 3
Ганновер-96
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
4
Ганновер-96
3
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Хоффенхайм
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
был в запасе
26.09.2014 26 сент. 2014 пт 21:30
Майнц
0 : 0
Хоффенхайм
26.09.2014 26 сент. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Хоффенхайм
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Вольфсбург
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
1
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе