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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фабрисио (Фабрисио Дорнеллас)
№4
Защитник
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Команда
Астра
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 февр. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала