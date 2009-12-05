Златан Байрамович
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
12 авг. 1979 (41) год
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:30
Айнтрахт
2 : 0
Майнц
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
Герта
1 : 3
Айнтрахт
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
1
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
2
был в запасе
06.11.2009 06 нояб. 2009 пт 22:30
Байер
4 : 0
Айнтрахт
33'
33'
33'
06.11.2009 06 нояб. 2009 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Ганновер-96
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
02.10.2009 02 окт. 2009 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
02.10.2009 02 окт. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 3
Штутгарт
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0
Штутгарт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Гамбург
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1
Гамбург
1
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Кельн
0 : 0
Айнтрахт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0
Айнтрахт
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур