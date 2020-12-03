Ясин Озтекин
№10
Полузащитник
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
19 марта 1987 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Сивасспор
0 : 1
Вильярреал
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сивасспор
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
90'
90'
90'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
5
Сивасспор
3
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур