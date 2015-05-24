Азим Фатуллаев
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 20:00
Волгарь
0 : 0
Тосно
24.05.2015 24 мая 2015 вс 20:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0
Тосно
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Тосно
1 : 0
Анжи
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
Тосно
3 : 1
Химик
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
3
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур