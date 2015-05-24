Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Лионель Месси
Россия
Словакия
США
Нидерланды
Франция
Чехия
Мальта
Исландия
Германия
Египет
Косово
Ливерпуль
Уфа
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
ЦСКА
Спартак
Бавария
Локомотив
Тоттенхэм
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Азим Фатуллаев
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
20:00
Волгарь
0 : 0
Тосно
24.05.2015
24 мая 2015
вс
20:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0
Тосно
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1
Волга
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 0
Анжи
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тосно
3 : 1
Химик
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
3
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур