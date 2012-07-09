Валерий Сафонов
№15
Защитник
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Команда
ФК Сочи-2013
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 мая 1987 (33) года
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
был в запасе