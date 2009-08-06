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Олимпиада
Дмитрий Лошкарев
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 марта 1987 (34) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
Носта
4 : 0
Краснодар
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Носта
4
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
19:00
Краснодар
0 : 0
Балтика
29.07.2009
29 июля 2009
ср
19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
0
Балтика
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
Луч
2 : 1
Краснодар
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Краснодар
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Краснодар
13.06.2009
13 июня 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Краснодар
2 : 2
Урал
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
Чита
1 : 2
Краснодар
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Чита
1
Краснодар
2
минуты: 56' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
31.03.2009
31 марта 2009
вт
18:30
Балтика
1 : 0
Краснодар
31.03.2009
31 марта 2009
вт
18:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 2 тур