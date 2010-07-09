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Теннис
Олимпиада
Максим Деменко
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1976 (45) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
Краснодар
3 : 0
Луч
01.06.2010
01 июня 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Краснодар
2 : 0
Волгарь
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Краснодар
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
Краснодар
3 : 0
Ротор
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Мордовия
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
8'
78'
8'
78'
8'
78'
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
8'
78'
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Краснодар
30.03.2010
30 марта 2010
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур