Андрей Гуськов
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 февр. 1985 (36) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:00
Краснодар
1 : 2
Спартак
15.07.2009 15 июля 2009 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Краснодар
1
Спартак
2
был в запасе