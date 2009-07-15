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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Герасимов
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2009/2010
15.07.2009
15 июля 2009
ср
19:00
Краснодар
1 : 2
Спартак
15.07.2009
15 июля 2009
ср
19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Краснодар
1
Спартак
2
был в запасе