Рикардо (Рикардо Лаго Сантос)
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
10 сент. 1980 (40) лет
Рост
172
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
был в запасе
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур