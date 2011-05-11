Хасан Кабзе
№99
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
26 мая 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Монпелье
3 : 1
Лорьян
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3
Лорьян
1
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Осер
1 : 0
Монпелье
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
1
Монпелье
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0
Брест
0
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 33 тур
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
Лион
3 : 2
Монпелье
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Монпелье
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 32 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Монпелье
1 : 2
Марсель
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1
Марсель
2
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Монпелье
1 : 1
Ницца
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1
Ницца
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0
Монпелье
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Монпелье
1 : 4
Ланс
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Ланс
4
был в запасе
21.12.2010 21 дек. 2010 вт 23:00
Лорьян
0 : 0
Монпелье
21.12.2010 21 дек. 2010 вт 23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 1
Осер
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1
Осер
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Брест
0 : 0
Монпелье
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0
Монпелье
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 23:00
Монпелье
1 : 2
Лион
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 39'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
1
Лион
2
минуты: 1' - 39' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Марсель
4 : 0
Монпелье
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:00
Ницца
0 : 1
Монпелье
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Ланс
2 : 0
Монпелье
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2
Монпелье
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Монпелье
2 : 0
Сошо
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2
Сошо
0
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Лилль
3 : 1
Монпелье
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
3 : 0
Монпелье
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
3
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур