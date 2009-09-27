Артем Семка
№11
Полузащитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июля 1990 (30) лет
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Ростов
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Ростов
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
03.05.2009 03 мая 2009 вс 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе