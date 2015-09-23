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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Евгений Матрахов
№8
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 авг. 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
12:00
Сахалин
0 : 4
Уфа
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
0
Уфа
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала