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Олимпиада
Руслан Гурбанов
№13
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
12 сент. 1991 (29) лет
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Майнц
2 : 0
Габала
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Майнц
2
Габала
0
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
минуты: 52' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Габала
1
Андерлехт
3
минуты: 52' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
39'
33'
39'
33'
39'
33'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
39'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Габала
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
Габала
2 : 3
Майнц
57'
57'
57'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
57'
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Габала
2
Майнц
3
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 45'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
3
Габала
1
минуты: 1' - 45' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур