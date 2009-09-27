Илья Баннов
№5
Защитник
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Команда
ЦРФСО
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1989 (31) год
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
был в запасе