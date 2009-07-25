Андрей Скляров
№43
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 15 тур