Вадим Гаглоев
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1989 (32) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2
Сибирь
0
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0
Мордовия
0
был в запасе
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1
Мордовия
1
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 8:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1
Балтика
0
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Мордовия
3 : 0
Ангушт
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3
Ангушт
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Мордовия
28.07.2013 28 июля 2013 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
18.07.2013 18 июля 2013 чт 15:00
Сибирь
4 : 2
Мордовия
61'
61'
61'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 15:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сибирь
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 3 тур
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013 07 июля 2013 вс 17:00
Мордовия
3 : 0
Спартак-Нальчик
07.07.2013 07 июля 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур