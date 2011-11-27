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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Василий Мироник
№22
Защитник
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 сент. 1991 (29) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
3
Ростов
2
был в запасе