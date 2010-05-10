Олег Лещиков
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 сент. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
Ростов
0 : 2
Рубин
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
2
был в запасе