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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Марко Шимич
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
23 янв. 1988 (33) года
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3
Химки
2
был в запасе