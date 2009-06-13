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Теннис
Олимпиада
Яни Тапани Виртанен
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
6 мая 1988 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
Спартак
1 : 0
Химки
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Химки
0
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
Химки
1 : 1
Москва
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Москва
1
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химки
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
0
Химки
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3
Химки
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0
Ростов
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3
Химки
2
был в запасе