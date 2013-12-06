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Олимпиада
Юрий Кириллов
№42
Полузащитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 янв. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Урал
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Урал
1
Ростов
4
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
Анжи
0 : 1
Урал
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Зенит
2
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Урал
0
Краснодар
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ростов
1
Урал
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
0
Локомотив
3
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Урал
0
Рубин
3
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Урал
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0
Амкар
0
был в запасе
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Волга
2
был в запасе
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Урал
0
Спартак
2
был в запасе
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Урал
2
ЦСКА
2
был в запасе