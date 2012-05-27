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Олимпиада
Владимир Сулейманов
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1985 (36) лет
Рост
192
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Химки
0
Торпедо
2
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
был в запасе