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Теннис
Олимпиада
Дмитрий Каюмов
№8
Полузащитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1992 (28) лет
Рост
173
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Авангард
2 : 2
Луч
67'
24'
67'
24'
67'
24'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Авангард
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Химки
2 : 3
Армавир
83'
83'
83'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
2
Армавир
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур