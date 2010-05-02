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Олимпиада
Денис Халилович
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
2 марта 1986 (35) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
02.05.2010
02 мая 2010
вс
13:00
Сатурн
0 : 1
Зенит
02.05.2010
02 мая 2010
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Сатурн
0
Зенит
1
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0
Спартак
0
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Сатурн
0
Рубин
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Сатурн
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
16:15
Алания
1 : 1
Сатурн
14.03.2010
14 марта 2010
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Алания
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур