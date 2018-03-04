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Олимпиада
Ника Пилиев
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2012/2013
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
04.03.2018
04 марта 2018
вс
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
Химки
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 21 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Волгарь
1
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе