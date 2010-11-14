Дмитрий Костяев
№43
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1989 (31) год
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
0
Крылья Советов
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
Сибирь
1
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
Алания
2 : 3
Крылья Советов
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Алания
2
Крылья Советов
3
был в запасе
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010 13 марта 2010 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе