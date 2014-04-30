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Олимпиада
Ацамаз Бураев
№90
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 февр. 1990 (31) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0
Сочи
1
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0
Арсенал
3
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
минуты: 44' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 44' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
Луч
1 : 1
Балтика
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур